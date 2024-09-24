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24 Сентября , 14:02

«IBA Ночь чемпионов» объединит в Уфе профессиональных боксеров

сайт правительства РБ
Фото:сайт правительства РБ

В Уфе с 17 по 19 октября в рамках Международного спортивного мероприятия «Россия — спортивная держава» состоится вечер профессионального бокса — «IBA Ночь чемпионов». На «Уфа-Арене» пройдут шесть боев с участием известных российских и зарубежных боксеров.

«В Башкортостане идет планомерная работа по созданию условий для развития детско-юношеского бокса и спорта высших достижений. На сегодняшний день этим зрелищным видом спорта занимаются более 9 тысяч человек. Спортсмены республики добиваются высоких результатов на всероссийских соревнованиях и международных соревнованиях, продолжается строительство центра прогресса бокса в Уфе. Проведение очередного турнира „IBA Ночь чемпионов“ еще раз показывает, что популярность бокса в регионе продолжает расти. Уверен, мероприятие пройдет на высшем уровне», — отметил исполняющий обязанности премьер-министра правительства РБ, президент федерации бокса РБ Андрей Назаров.

В главном поединке Артур Субханкулов (6-0, КО 4) из Башкортостана встретится с чемпионом WBC Asia Wensong Liu из Китая. Это будет защита титула чемпиона Азии по версии WBC.

Как отметили в пресс-службе правительства РБ, уроженец Уфы Субханкулов в апреле завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA, победив румына Джеймса Череджи. В середине июля Субханкулов в подмосковном Серпухове победил Кесей Абеида Касонго из Танзании в рамках турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», а в августе защитил титул чемпиона Европы, победив в Уфе венгра Роланда Галоса.

17 октября свой бой также проведёт другой представитель Башкортостана — Данис Габдрафиков, который в рейтинговом поединке в весе до 67 кг встретится с чемпионом Грузии, серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи Nikabadze Luka. Как и Субханкулов, Габдрафиков выступал на апрельском турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Уфе, когда единогласным решением судей победил бронзового призера чемпионата мира 2019 и двукратного чемпиона Азии Бобо Усмона Батурова из Узбекистана.

Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС-2024, чемпионка Боливарианских АЛБА игр-2023 Азалия Аминева в рамках этого шоу проведет свой второй бой с чемпионкой Индии Raj Sahiba. Также в Уфе будут боксировать Альберт Батыргазиев, (Россия), который представляет Ханты-Мансийский автономный округ и республику Дагестан, Муслим Гаджимагомедов (Россия), российский боксёр из Дагестана.

Мероприятие организовано Международной ассоциацией бокса (IBA), Iron& Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions при поддержке правительства РБ, министерства спорта России, министерства спорта РБ, а также Федерации бокса России.

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Автор:Дарья Субботина
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