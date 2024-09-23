Никита Богданов стал абсолютно лучшим мотокроссменом Башкирии

Трехкратный чемпион России по мотогонкам на льду Никита Богданов из уфимского Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова стал абсолютно лучшим мотокроссменом Башкирии: вслед за Кубком РБ он выиграл чемпионат республики в классе Открытый среди спортсменов в возрасте до 34 лет включительно.

Именно в этой категории были собраны сильнейшие участники, которые на протяжение всего сезона провели в обоих турнирах по пять этапов, проходивших на трассах «Экстрим-парк Уфа» (Уфимский район), Белорецка, Бирска, Калтасов, Кумертау, Нефтекамска, Стерлитамака и Учалов.

В чемпионате Башкирии, финишировавшем в Нефтекамске, Богданов набрал 211 очков и на 30 очков опередил лидера учалинского мотоклуба «Горняк» Марселя Аюпова. Третье место досталось Артуру Ахмадееву, представлявшему Спортивную школу олимпийского резерва города Стерлитамака, - 136 очков, но при участии всего в трех этапах из пяти.

В Кубке Башкортостана Никита Богданов набрал 187 очков, на 46 очков опередив своего одноклубника и коллегу по ледовому спидвею Евгения Шарова. На третьем месте – снова Артур Ахмадеев, - 116 очков.

В командном зачете по результатам чемпионата и первенства Башкортостана главный приз – Кубок имени дважды Героя Советского Союза М.Г.Гареева достался учалинскому «Горняку». ЦТВС имени Г.Кадырова – на втором месте, СШОР – на третьем.