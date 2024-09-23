Борцы из Башкирии собрали комплект медалей на Всероссийском турнире

Греко-римские борцы из Башкирии завоевали четыре медали на всероссийском турнире среди юниоров. Соревнования памяти Мягаса Сахабутдинова завершились в Казани. В них приняли участие более 300 спортсменов из 50 регионов России.



Золотую медаль завоевал Жора Оганесян (весовая категория 130 кг). «Серебро» получили Данила Марданов (весовая категория 63 кг) и Алиджон Бурхонов (весовая категория 60 кг). Бронзовая награда досталась Илье Кандалину (весовая категория 55 кг).

Добавим, ранее Жора Оганесян стал мастером спорта России, а Илья Кандалин стал двукратным победителем первенства Европы.