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23 Сентября , 12:07

Борцы из Башкирии собрали комплект медалей на Всероссийском турнире

telegram-канал министерства спорта Республики Башкортостан
Фото:telegram-канал министерства спорта Республики Башкортостан

Греко-римские борцы из Башкирии завоевали четыре медали на всероссийском турнире среди юниоров. Соревнования памяти Мягаса Сахабутдинова завершились в Казани. В них приняли участие более 300 спортсменов из 50 регионов России.

Золотую медаль завоевал Жора Оганесян (весовая категория 130 кг). «Серебро» получили Данила Марданов (весовая категория 63 кг) и Алиджон Бурхонов (весовая категория 60 кг). Бронзовая награда досталась Илье Кандалину (весовая категория 55 кг).

Добавим, ранее Жора Оганесян стал мастером спорта России, а Илья Кандалин стал двукратным победителем первенства Европы.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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