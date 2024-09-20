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20 Сентября , 14:09

Молодые борцы Башкирии стали мастерами спорта России

telegram-канал главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты
Фото:telegram-канал главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты

Ещё два спортсмена из Белорецка получили звания мастеров спорта России. Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Жора Оганесян и Далер Тошов более десяти лет занимаются в белорецкой спортивной школе по греко-римской борьбе. Молодые спортсмены неоднократно побеждали на республиканских и всероссийских соревнованиях.

telegram-канал главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты Жора Оганесян
Жора ОганесянФото:telegram-канал главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты
telegram-канал главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты Далер Тошов
Далер ТошовФото:telegram-канал главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты

«Жора дважды становился победителем первенства России, Далер — победитель Кубка России среди юношей. Поздравляю ребят, их родителей и тренеров Косарева Андрея Владимировича, Симонова Геннадия Владимировича и Коробова Валерия Петровича с заслуженным званием. Желаю успехов и побед в дальнейших соревнованиях», — написал Андрей Иванюта в своём telegram-канале.

Ранее он сообщал о присвоении звания мастера спорта России воспитаннице спортивной школы олимпийского резерва Белорецкого района Полине Коноплиной.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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