Молодые борцы Башкирии стали мастерами спорта России

Ещё два спортсмена из Белорецка получили звания мастеров спорта России. Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Жора Оганесян и Далер Тошов более десяти лет занимаются в белорецкой спортивной школе по греко-римской борьбе. Молодые спортсмены неоднократно побеждали на республиканских и всероссийских соревнованиях.