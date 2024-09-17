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17 Сентября , 08:57

Спортсменка из Башкирии стала мастером спорта России

telegram-канал главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты
Фото:telegram-канал главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты

Воспитаннице спортивной школы олимпийского резерва Белорецкого района Башкирии Полине Коноплиной присвоено звание мастер спорта России. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Девушка с детства занимается скалолазанием. Впервые с этим видом спорта Полина познакомилась в три года, а уже в 10 лет приступила к тренировкам. Со спортсменкой занимается её мама Елена Коноплина. В январе этого года Полина стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по скалолазанию в Воронеже, сообщало информагентство «Башинформ».

Сейчас Полина в Москве учится на химика-технолога. Она продолжает тренироваться и уже сама пробует себя в качестве тренера в свободное время.

«Поздравляю Полину и её маму-тренера Елену Владимировну с почётным спортивным званием. Желаю дальнейших побед в спорте и в жизни», — написал Андрей Иванюта в своём telegram-канале.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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