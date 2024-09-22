«Прожить жизнь — как пробежать марафон. Требуется много мужества и упорства, чтобы идти до конца. Эти слова старейшего бегуна в мире, рекордсмена марафона Фауджа Сингха очень точно отражают мое сегодняшнее настроение, написал в своем телеграм-канале и. о. премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.



Принял участие в Уфимском международном марафоне. В этом году он проходит в юбилейный 10 раз. И если в 2015 году финишировало порядка 1700 спортсменов, сегодня турнир собрал рекордное число участников — свыше 10 тысяч человек из 42 регионов России!»



Андрей Назаров отметил, что все участники разные — по возрасту, профессиям и увлечениям. Объединил всех бег. Для подготовленных спортсменов подготовили самую сложную дистанцию уфимского марафона — 42 км. Длина остальных составляет 2 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.



«Для нас важно, чтобы систематически занимающихся спортом башкортостанцев становилось больше. Сегодня это уже более 2 млн человек — половина населения Башкортостана.



Вот ради таких результатов мы создаем условия для занятий физкультурой и делаем их максимально доступными. Строим и открываем масштабные и уникальные спортивные объекты. Поддерживаем важные и очень востребованные проекты. Среди них — Уфимский международный марафон.



Такой подход себя оправдывает. Еще раз сегодня в этом убедился, глядя, как на дистанцию выходят целые семьи башкортостанцев».