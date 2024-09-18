Джефф Монсон показал в Уфе детям приёмы борьбы

Чемпион мира смешанных единоборств Джефф Монсон провёл мастер-класс для детей с онкологией. Как сообщает минздрав республики, легенда мирового спорта посетил республиканский центр детской онкологии и гематологии РДКБ.

В ведомстве сообщили, что дети просили Джеффа Монсона показать им всевозможные борцовские приёмы ещё в начале лета, когда он приходил к ним с акцией «Коробка храбрости». Спортсмен согласился и маленькие пациенты с нетерпением ждали встречи с борцом.

На мастер-классе Джефф Монсон подробно рассказал об основных нюансах ведения борьбы, научил детей правильной поставке сильного удара и самообороне. Пообщался с каждым ребёнком и пожелал всем скорейшего выздоровления.