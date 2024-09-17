Болельщики Уфы поздравили Александра Овечкина с 39-летием

Сегодня, 17 сентября, легендарному российскому хоккеисту Александру Овечкину, многие годы выступающему с капитанской нашивкой за «Вашингтон», исполнилось 39 лет.
В прошлом сезоне национальной хоккейной лиги Александр Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, забил 31 гол и сделал 34 результативные передачи.
«Ови» приближается к снайперскому рекорду канадца Уэйна Гретцки. От него Александр Овечкин отстаёт пока на 41 шайбу.
В августе этого года в Подмосковье прошёл розыгрыш Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд. В заключительный день турнира, 10 августа, в Мытищах состоялся гала-матч между командами Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. В нём принял участие защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
Капитан уфимской хоккейной дружины вошёл в команду Александра Овечкина. Также в его коллективе играли Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие известные спортсмены. Им противостояла команда, в состав которой вошли Илья Ковальчук, Алексей Касатонов, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев и другие легендарные хоккеисты.
«Съездил на ОвиCup! Саня — настоящий красавец, делает много больших дел. Он пример для многих. Классно поиграли на радость детям и зрителям», — написал Григорий Панин в своём telegram-канале после игры.
Болельщики «Салавата Юлаева» и любители хоккея поздравляют Александра Овечкина с днём рождения и желают легенде спорта новых и ярких побед.