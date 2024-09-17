Болельщики Уфы поздравили Александра Овечкина с 39-летием

Капитан уфимской хоккейной дружины вошёл в команду Александра Овечкина. Также в его коллективе играли Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие известные спортсмены. Им противостояла команда, в состав которой вошли Илья Ковальчук, Алексей Касатонов, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев и другие легендарные хоккеисты.

«Съездил на ОвиCup! Саня — настоящий красавец, делает много больших дел. Он пример для многих. Классно поиграли на радость детям и зрителям», — написал Григорий Панин в своём telegram-канале после игры.

Болельщики «Салавата Юлаева» и любители хоккея поздравляют Александра Овечкина с днём рождения и желают легенде спорта новых и ярких побед.