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17 Сентября , 15:51

Болельщики Уфы поздравили Александра Овечкина с 39-летием

детско-юношеский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина»
Фото:детско-юношеский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина»

Сегодня, 17 сентября, легендарному российскому хоккеисту Александру Овечкину, многие годы выступающему с капитанской нашивкой за «Вашингтон», исполнилось 39 лет.

В прошлом сезоне национальной хоккейной лиги Александр Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, забил 31 гол и сделал 34 результативные передачи.

«Ови» приближается к снайперскому рекорду канадца Уэйна Гретцки. От него Александр Овечкин отстаёт пока на 41 шайбу.

В августе этого года в Подмосковье прошёл розыгрыш Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд. В заключительный день турнира, 10 августа, в Мытищах состоялся гала-матч между командами Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. В нём принял участие защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

telegram-канал Григория Панина (panin_57)
Фото:telegram-канал Григория Панина (panin_57)

Капитан уфимской хоккейной дружины вошёл в команду Александра Овечкина. Также в его коллективе играли Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие известные спортсмены. Им противостояла команда, в состав которой вошли Илья Ковальчук, Алексей Касатонов, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев и другие легендарные хоккеисты.

«Съездил на ОвиCup! Саня — настоящий красавец, делает много больших дел. Он пример для многих. Классно поиграли на радость детям и зрителям», — написал Григорий Панин в своём telegram-канале после игры.

Болельщики «Салавата Юлаева» и любители хоккея поздравляют Александра Овечкина с днём рождения и желают легенде спорта новых и ярких побед.

telegram-канал Григория Панина (panin_57)
Фото:telegram-канал Григория Панина (panin_57)
Автор:Эдуард Кускарбеков
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