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14 Сентября , 22:08

В Уфе соревновались спортсмены с ОВЗ

башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов
Фото:башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов

Для спортсменов с инвалидностью из Башкирии устроили фестиваль «Победа над собой». Её организовала Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов. На площадке фестиваля встретились более 130 спортсменов в составе 25 команд из городов и районов республики.

Спортсмены соревновались в состязаниях по плаванию и лёгкой атлетике, дартсу, настольному теннису, русскому жиму, а также посетили мастер-классы по пулевой стрельбе, стрельбе из лазерного биатлонного комплекса, игре в бочча.

Участников соревнований приветствовали президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов, председатель Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов.

«Без массового спорта — нет спорта высоких достижений, — отметил Флюр Нурлыгаянов. — Фестиваль этому подтверждение. Важно, чтобы спорт оставался в жизни каждого человека и помогал быть здоровым».

«Наша главная цель — привлечь как можно больше людей с инвалидностью к занятиям спортом, — добавил Олег Ротов. — Ведь спорт — важнейший элемент реабилитации. Фестиваль такого формата мы проводим впервые и надеемся, что каждый, кто примет в нем участие, в очередной раз поймет, что самое сложное — это победа над самим собой».

Впервые на большом спортивном турнире приняла 26-летняя Элида Маликова из Благовещенского района. Девушка проверила свои силы в соревнованиях по настольному теннису среди женщин на колясках и русскому жиму.

«Очень волнительно, — призналась Элида. — У соперниц высокий уровень подготовки, а я пока не могу похвастаться большими достижениями. В любом случае, очень рада здесь побывать, познакомиться ближе со спортом и своими единомышленниками. Постараюсь при возможности больше тренироваться, чтобы снова участвовать в соревнованиях разного уровня».

По итогам соревнований первое место заняла команда Стерлитамака. На втором месте спортсмены Салавата. Тройку лидеров замкнули спортсмены Салаватского района.

Добавим, спортивный фестиваль «Победа над собой» состоялся при поддержке Фонда президентских грантов.

башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов
башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов
Фото:башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов
Автор:Эдуард Кускарбеков
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