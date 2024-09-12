В «Уфу» возвращается бывший капитан команды

Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с защитником Дмитрием Стоцким.

Ранее Дмитрий Стоцкий уже выступал за «горожан» (2015-2018), а также был капитаном команды. За «Уфу» спортсмен провёл 102 матча, забил десять голов и отдал 16 голевых передач.



После «Уфы» Стоцкий продолжил игровую карьеру в «Краснодаре» и «Пари НН». Всего в активе защитника — 205 матчей в РПЛ, два матча в квалификации Лиги Чемпионов и десять встреч в Лиге Европы.

На этой неделе также стало известно, что ФК «Уфа» подписал контракт с защитником Даниилом Корнюшиным.