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12 Сентября , 14:32

В «Уфу» возвращается бывший капитан команды

ФК «Уфа»
Фото:ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с защитником Дмитрием Стоцким.

Ранее Дмитрий Стоцкий уже выступал за «горожан» (2015-2018), а также был капитаном команды. За «Уфу» спортсмен провёл 102 матча, забил десять голов и отдал 16 голевых передач. 
 
После «Уфы» Стоцкий продолжил игровую карьеру в «Краснодаре» и «Пари НН». Всего в активе защитника — 205 матчей в РПЛ, два матча в квалификации Лиги Чемпионов и десять встреч в Лиге Европы.

На этой неделе также стало известно, что ФК «Уфа» подписал контракт с защитником Даниилом Корнюшиным.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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