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11 Сентября , 18:42

Уфа встретила паралимпийцев-призёров

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

Башкирские спортсмены, выступавшие на Паралимпийских играх в Париже, вернулись в Уфу. В аэропорту их встречали воспитанники спортивных школ, тренеры, родные, близкие и болельщики.

Башкортостан в составе национальной сборной страны представляли Богдан Мозговой, Аделина Разетдинова, Андрей Николаев, Елена Прокофьева, Антон Кулятин, Анна Кулинич-Сорокина, Елена Паутова и Андрей Сафронов. Они выступали в трёх из пяти видов спорта — лёгкой атлетике, плавании и настольном теннисе.

В общей сложности башкирские паралимпийцы завоевали 2 серебряных и 4 бронзовых медали.

— В республике созданы хорошие условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься спортом, и продолжаем их развивать. Паралимпийцев готовит к соревнованиям республиканская спортшкола «Центр адаптивного спорта». Поддержка спорта в республике имеет для нас очень большое значение. За последние пять лет возвели более 1 400 объектов — это третье место в России. Впервые за 30 лет запустили в регионе программу по капитальному ремонту спортивных сооружений. В городах и селах появляются спортивные площадки с современными тренажерами. И везде мы стараемся создавать условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья, — прокомментировал министр спорта РБ Руслан Хабибов.

XVII Паралимпийские летние игры 2024 проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября. В них приняли участие спортсмены из 171 страны, в том числе российская сборная в составе 149 человек. Россияне установили 4 мировых рекорда и в медальном зачёте заняли 8-е место.

Автор:Элина Ахметова
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