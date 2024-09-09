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9 Сентября , 17:34

Борцы из Башкирии лидируют в Играх кочевников

telegram-канал «Единая команда России на Всемирных играх кочевников»
Фото:telegram-канал «Единая команда России на Всемирных играх кочевников»

Спортсмены из Башкирии одержали первые победы на V Всемирных играх кочевников. О них сообщает министерство спорта республики.

Сборная России по кок-бору, в который входит наездник Нур Кусербаев, обыграла сборную Китая со счётом 4:1. Лейла Шагисултанова в мас-рестлинге успешно одержала победу над соперницами из Италии и Монголии. Сегодня в финале она встретится с представительницей Кыргызстана.
 
Также в финал вышла Алёна Фатыхова, которая была сильнее на борцовском ковре спортсменок из Азербайджана и Белоруссии, а Камилла Зулькарнаева ведёт борьбу за бронзу. Алёна Пухова и Замират Кусаева вышли в финал, который состоится уже завтра.

Напомним, V Всемирные игры кочевников стартовали в Астане в минувшее воскресенье. Соревнования завершатся 13 сентября. В турнире принимают участие 209 россиян. Делегация Башкирии стала второй по численности, в ней 26 спортсменов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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