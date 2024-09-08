Защитник «Салавата Юлаева» рассказал, кто подгонял команду

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Василевский опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку на первом матче в новом сезоне КХЛ. Он отметил, что начинать серию дома в такой атмосфере было очень приятно.

«Спасибо за вашу поддержку, мы ее слышали с самого начала, вы нас гнали вперед. Двигаемся дальше все вместе!» – отметил хоккеист.

Напомним, «Салават Юлаев» провёл стартовый матч сезона 2024-2025 Континентальной хоккейной лиги. Первым соперником уфимского хоккейного клуба стал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счетом 5:3. Сегодня, 8 сентября, «юлаевцы» на своей арене принимают челябинский «Трактор».