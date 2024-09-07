В России утвердили суммы выплат для паралимпийцев

Правительство России утвердило постановление о поощрении паралимпийцев. Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт», а также их тренеры получат денежные премии.

Речь идет о чемпионах и медалистах летних игр паралимпийцев 2023 года, летних игр сурдлимпийцев 2023 года и зимних игр паралимпийцев 2024 года.

За золотую медаль спортсменам полагается 358,4 тысячи рублей, за серебро – 179,2 тысячи, за бронзу – 107,5 тысячи рублей.

Тренеры, подготовившие чемпионов, получат по 137,2 тысячи рублей, а наставники обладателей серебряных и бронзовых медалей по 67,6 тысячи и 40,96 тысячи рублей соответственно.

Также денежные вознаграждения получат специалисты, работавшие в тренерских штабах, подготовивших победителей и призеров игр. Для них предназначены выплаты в размере 34,3 тысячи за золотую медаль, 16,9 тысячи за серебряную награду и 10,24 тысячи рублей – за бронзовую.

Всего на поощрения спортсменов, тренеров и специалистов будет направлено более 1 млрд рублей.

В середине октября 2024 года Уфа примет участников и гостей Международного форума «Россия – спортивная держава», писал ранее «Башинформ».