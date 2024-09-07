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7 Сентября , 16:24

В Астане встретили спортсменов из Башкирии

telegram-канал министерства спорта Республики Башкортостан
Фото:telegram-канал министерства спорта Республики Башкортостан

Команда Башкирии прибыла в Астану для участия в V Всемирных играх кочевников. В состав сборной России вошли 26 башкирских спортсменов, сообщает минспорта республики.

Игры кочевников в столице Казахстане начнутся 8 сентября и продлятся до 14 сентября. В турнире примут участие 209 россиян. Делегация Башкирии стала второй по численности.

Состязания в Астане пройдут по 20 соревновательным видам спорта. Среди них конный спорт, национальная борьба, стрельба из лука, традиционные интеллектуальные игры и другие. Кроме того, вне соревновательной программы спортсмены проявят свои таланты в десяти показательных видах спорта. В программу Всемирных игр кочевников 2024 года также вошли культура и наука. 

Автор:Эдуард Кускарбеков
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