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7 Сентября , 22:06

«Динамо-Урал» из Уфы всухую обыграл «Нову»

telegram-канал премьер-министра РБ Андрея Назарова
Фото:telegram-канал премьер-министра РБ Андрея Назарова

Уфимская волейбольная команда «Динамо-Урал» одержала сегодня уверенную победу в первом матче нового сезона. Встреча уфимского  коллектива с командой из Новокуйбышевска «Нова» завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:23).

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, посетивший игру, рассказал в своих соцсетях, что получил удовольствие от просмотра матча.

«„Динамо-Урал“ входит в тройку самых крупных спортивных клубов Башкортостана. Команда 27 лет представлена в Суперлиге по волейболу. И я не устаю благодарить руководство спортивного общества „Динамо“ за то, что взяло клуб под своё крыло. Мы ценим такую поддержку. Наши башкортостанские волейболисты вдохновляются, глядя на такую игру», — говорит Андрей Назаров.  

В Башкирии волейболом занимаются более 4,5 тысячи человек в 34 отделениях детско-юношеских спортивных школ. С 2020 года спортшколы и профессиональные волейбольные клубы республики подготовили более 120 кандидатов в мастера спорта и четырёх мастеров спорта России.

«Мы активно работаем над развитием современной спортивной инфраструктуры. На днях открыли Дворец борьбы. Скоро введём Центр фехтования и комплекс сооружений гребного слалома. Начинаем подготовку к возведению Центра прогресса бокса и академии тенниса. Планируем поэтапно модернизировать и стадион „Динамо“. Сегодня игра состоялась в обновлённом зале», — добавил премьер-министр Башкирии.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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