Теннисистка из Башкирии стала призером летних игр в Париже

53-летняя спортсменка из Башкирии Елена Прокофьева стала серебряным призером летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже в настольном теннисе в классе WS11 среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

В финале соревнований она уступила японке Нацуки Ваде со счетом 1-3 (11:8, 8:11, 4:11, 4:11). Радостную новость в своем телеграм-канале сообщил министр спорта Руслан Хабибов.

Таким образом, в копилке башкирских спортсменов уже шесть медалей. Серебро взяла также Анна Кулинич-Сорокина (метание копья F13), две бронзовые медали у Антона Кулятина (бег 5000 метров Т13, бег 1500 метров Т13), по одной бронзовой награде завоевали Богдан Мозговой (плавание на спине 100 метров класс S9) и Андрей Николаев (плавание в вольном стиле 400 метров S8).