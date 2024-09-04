Спортсмены Башкирии завоевали награды в Париже

Таким образом, на счету двукратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио ещё одно спортивное достижение. Тренирует Богдана Мозгового Сергей Трухачёв.

Также накануне спортсменка из Башкирии Елена Прокофьева вышла в полуфинал в соревнованиях по настольному теннису, обыграв соперницу из Китая со счётом 3:0.

Ранее бронзовым призёром Паралимпийских игр в Париже стал легкоатлет из Башкирии Антон Кулятин. Он финишировал третьим в забеге на 1500 км (3:44.94). «Бронзу» в метании копья завоевала и Анна Кулинич-Сорокина.

Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», Башкирию в составе национальной команды на Паралимпиаде представляют пловцы Богдан Мозговой, Аделина Разетдинова (тренер Сергей Трухачёв) и Андрей Николаев (тренер Фаниль Кираев), легкоатлеты Антон Кулятин, Анна Кулинич-Сорокина, Елена Паутова (Андрей Сафронов — лидер, тренер Пётр Буйлов), теннисистка Елена Прокофьева (тренер Ольга Байракова).

Мировые спортивные соревнования в столице Франции стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября.