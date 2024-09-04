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4 Сентября , 09:07

Спортсмены Башкирии завоевали награды в Париже

telegram-канал минспорта РБ
Фото:telegram-канал минспорта РБ

Пловец из Башкирии Богдан Мозговой стал бронзовым призёром летних XVII Паралимпийских игр в Париже. Как сообщает министерство спорта республики, спортсмен преодолел заплыв на 100 метров на спине в классе S9 среди мужчин с результатом 1:01.93.

telegram-канал минспорта РБ Богдан Мозговой со своим тренером Сергеем Трухачёвым
Богдан Мозговой со своим тренером Сергеем ТрухачёвымФото:telegram-канал минспорта РБ

Таким образом, на счету двукратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио ещё одно спортивное достижение. Тренирует Богдана Мозгового Сергей Трухачёв.

Также накануне спортсменка из Башкирии Елена Прокофьева вышла в полуфинал в соревнованиях по настольному теннису, обыграв соперницу из Китая со счётом 3:0.

Ранее бронзовым призёром Паралимпийских игр в Париже стал легкоатлет из Башкирии Антон Кулятин. Он финишировал третьим в забеге на 1500 км (3:44.94). «Бронзу» в метании копья завоевала и Анна Кулинич-Сорокина.

Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», Башкирию в составе национальной команды на Паралимпиаде представляют пловцы Богдан Мозговой, Аделина Разетдинова (тренер Сергей Трухачёв) и Андрей Николаев (тренер Фаниль Кираев), легкоатлеты Антон Кулятин, Анна Кулинич-Сорокина, Елена Паутова (Андрей Сафронов — лидер, тренер Пётр Буйлов), теннисистка Елена Прокофьева (тренер Ольга Байракова).

Мировые спортивные соревнования в столице Франции стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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