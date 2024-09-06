Дзюдоистка из Башкирии взяла «золото» в Саратове

Дзюдоистка из Башкирии Ярослава Порываева завоевала золотую медаль на межрегиональных соревнованиях в Саратове. Об этом сообщает минспорт республики.

Спортсменка из Стерлитамака стала первой в весовой категории 48 кг и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Тренирует Ярославу Порываеву Лилия Салахутдинова.

В турнире на призы чемпиона России Максуда Ибрагимова среди спортсменов до 18 лет участвовали более 500 дзюдоистов из 28 регионов страны.

Добавим, соревнования посвящены памяти воинов-десантников, выполнявших интернациональный долг в Афганистане.

Ранее «Башинформ» сообщал о победе башкирских спортсменов в Паралимпийских играх в Париже.