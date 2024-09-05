Защитник «Салавата Юлаева» Науменков стал отцом

У защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова и его супруги Марины родился сын. О пополнении в семье спортсмена сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Поздравляем Михаила Науменкова с пополнением в семье. У нашего защитника и его супруги Марины родился сын. Поздравляем с большим событием и желаем им семейного благополучия!» — говорится в сообщении ХК «Салават Юлаев».

Напомним, сегодня «Салават Юлаев» начинает новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Уфимская команда примет на домашнем льду казанский «Ак Барс».