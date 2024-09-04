«Салават Юлаев» попытается повторить успех 2008 года

Накануне в России стартовал новый игровой сезон КХЛ. Традиционно в первом матче лиги разыгрывается Кубок Открытия. Накануне за трофей в Магнитогорске боролись финалисты прошлого чемпионата местный «Металлург», ставший в этом году обладателем Кубка Гагарина и ярославский «Локомотив».

Кубок Открытия — это специальный приз, вручаемый победителю первого матча каждого сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются чемпион и финалист плей-офф Кубка Гагарина.

Вчера впервые Кубок Открытия достался «Локомотиву». Стоит отметить, что железнодорожники два раза боролись за награду КХЛ — в 2008 году с «Салаватом Юлаевым» и 2009 году с «Ак Барсом». Ярославцы уступили уфимцам со счётом 4:1, а Кубок Открытия забрали «юлаевцы». Свой успех уфимская команда повторила в 2012 году в матче с мытищинской «Атлантой».

В феврале 2008 года была создана Континентальная хоккейная лига и именно в Уфе 16 лет назад впервые разыграли Кубок Открытия. Для уфимцев новая страница отечественного хоккея стала знаменательным событием. В столице Башкирии живут преданные ценители клюшки и шайбы, поэтому для них 2 сентября 2008 года была подготовлена насыщенная развлекательная программа.

На площади перед «Уфа-Ареной» болельщиков приветствовали первый президент КХЛ Александр Медведев (ныне председатель совета директоров питерского ХК СКА), депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, возглавлявший в те годы федеральное агентство по физической культуре и спорту и президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.