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4 Сентября , 14:33

«Салават Юлаев» попытается повторить успех 2008 года

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Накануне в России стартовал новый игровой сезон КХЛ. Традиционно в первом матче лиги разыгрывается Кубок Открытия. Накануне за трофей в Магнитогорске боролись финалисты прошлого чемпионата местный «Металлург», ставший в этом году обладателем Кубка Гагарина и ярославский «Локомотив».

Кубок Открытия — это специальный приз, вручаемый победителю первого матча каждого сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются чемпион и финалист плей-офф Кубка Гагарина.

Вчера впервые Кубок Открытия достался «Локомотиву». Стоит отметить, что железнодорожники два раза боролись за награду КХЛ — в 2008 году с «Салаватом Юлаевым» и 2009 году с «Ак Барсом». Ярославцы уступили уфимцам со счётом 4:1, а Кубок Открытия забрали «юлаевцы». Свой успех уфимская команда повторила в 2012 году в матче с мытищинской «Атлантой».

В феврале 2008 года была создана Континентальная хоккейная лига и именно в Уфе 16 лет назад впервые разыграли Кубок Открытия. Для уфимцев новая страница отечественного хоккея стала знаменательным событием. В столице Башкирии живут преданные ценители клюшки и шайбы, поэтому для них 2 сентября 2008 года была подготовлена насыщенная развлекательная программа.

На площади перед «Уфа-Ареной» болельщиков приветствовали первый президент КХЛ Александр Медведев (ныне председатель совета директоров питерского ХК СКА), депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, возглавлявший в те годы федеральное агентство по физической культуре и спорту и президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Стартовые составы «Салавата Юлаева» и «Локомотива» объявил телекомментатор Дмитрий Губерниев, неоднократно приезжавший в Уфу на крупные спортивные мероприятия и отмечавший, что очень полюбил столицу Башкортостана. В тот день перед любителями хоккея в Уфе спели популярные в стране Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, Загадочный Витас — Виталий Грачёв и Сергей Мазаев со своей группой «Моральный кодекс».

Затем зрители заполнили трибуны «Уфа-Арены». В состоявшемся матче голы «Локомотиву» забили Алексей Медведев (сейчас — главный тренер хоккейного клуба новокузнецкого «Металлурга»), а также завершившие спортивную карьеру чешский хоккеист Мирослав Блатяк, Олег Твердовский и Кирилл Кольцов. Кстати в том матче сыграл Александр Радулов, начинавший свой яркий спортивный путь в ХК «Салават Юлаев».

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В последующие годы Александр Радулов показал себя, как сильный и результативный хоккеист. Вместе с уфимской командой форвард стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.

Победа «Салавата Юлаева» в том историческом Кубке Открытия вдохновила уфимскую команду на новые свершения. Впереди у «юлаевцев» были и поражения. Но несмотря на это, они остаются фаворитами для целой армии болельщиков. Их стало ещё больше в 2011 году, когда «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина под руководством Игоря Захаркина и Вячеслава Быкова.

Предыдущий регулярный чемпионат КХЛ ХК «Салават Юлаев» завершил на третьем месте турнирной таблицы, заработав 90 очков. В первом раунде плей-офф уфимская команда играла 10 марта с челябинским «Трактором», но уступила сопернику и выбыла из борьбы за Кубок Гагарина. Генеральный директор уфимского ХК Ринат Баширов назвал борьбу «Салавата Юлаева» в плей-офф разочарованием.

Завтра «Салават Юлаев» сыграет в первом матче нового сезона. Уфимские хоккеисты встретятся на родном льду с казанским «Ак Барсом». После «зелёного дерби» уфимцы проведут ещё две домашние игры — с челябинским «Трактором» и екатеринбургским «Автомобилистом».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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