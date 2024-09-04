«Салават Юлаев» попытается повторить успех 2008 года

Накануне в России стартовал новый игровой сезон КХЛ. Традиционно в первом матче лиги разыгрывается Кубок Открытия. Накануне за трофей в Магнитогорске боролись финалисты прошлого чемпионата местный «Металлург», ставший в этом году обладателем Кубка Гагарина и ярославский «Локомотив».
Кубок Открытия — это специальный приз, вручаемый победителю первого матча каждого сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются чемпион и финалист плей-офф Кубка Гагарина.
Вчера впервые Кубок Открытия достался «Локомотиву». Стоит отметить, что железнодорожники два раза боролись за награду КХЛ — в 2008 году с «Салаватом Юлаевым» и 2009 году с «Ак Барсом». Ярославцы уступили уфимцам со счётом 4:1, а Кубок Открытия забрали «юлаевцы». Свой успех уфимская команда повторила в 2012 году в матче с мытищинской «Атлантой».
В феврале 2008 года была создана Континентальная хоккейная лига и именно в Уфе 16 лет назад впервые разыграли Кубок Открытия. Для уфимцев новая страница отечественного хоккея стала знаменательным событием. В столице Башкирии живут преданные ценители клюшки и шайбы, поэтому для них 2 сентября 2008 года была подготовлена насыщенная развлекательная программа.
На площади перед «Уфа-Ареной» болельщиков приветствовали первый президент КХЛ Александр Медведев (ныне председатель совета директоров питерского ХК СКА), депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, возглавлявший в те годы федеральное агентство по физической культуре и спорту и президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Стартовые составы «Салавата Юлаева» и «Локомотива» объявил телекомментатор Дмитрий Губерниев, неоднократно приезжавший в Уфу на крупные спортивные мероприятия и отмечавший, что очень полюбил столицу Башкортостана. В тот день перед любителями хоккея в Уфе спели популярные в стране Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, Загадочный Витас — Виталий Грачёв и Сергей Мазаев со своей группой «Моральный кодекс».
Затем зрители заполнили трибуны «Уфа-Арены». В состоявшемся матче голы «Локомотиву» забили Алексей Медведев (сейчас — главный тренер хоккейного клуба новокузнецкого «Металлурга»), а также завершившие спортивную карьеру чешский хоккеист Мирослав Блатяк, Олег Твердовский и Кирилл Кольцов. Кстати в том матче сыграл Александр Радулов, начинавший свой яркий спортивный путь в ХК «Салават Юлаев».
В последующие годы Александр Радулов показал себя, как сильный и результативный хоккеист. Вместе с уфимской командой форвард стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.
Победа «Салавата Юлаева» в том историческом Кубке Открытия вдохновила уфимскую команду на новые свершения. Впереди у «юлаевцев» были и поражения. Но несмотря на это, они остаются фаворитами для целой армии болельщиков. Их стало ещё больше в 2011 году, когда «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина под руководством Игоря Захаркина и Вячеслава Быкова.
Предыдущий регулярный чемпионат КХЛ ХК «Салават Юлаев» завершил на третьем месте турнирной таблицы, заработав 90 очков. В первом раунде плей-офф уфимская команда играла 10 марта с челябинским «Трактором», но уступила сопернику и выбыла из борьбы за Кубок Гагарина. Генеральный директор уфимского ХК Ринат Баширов назвал борьбу «Салавата Юлаева» в плей-офф разочарованием.
Завтра «Салават Юлаев» сыграет в первом матче нового сезона. Уфимские хоккеисты встретятся на родном льду с казанским «Ак Барсом». После «зелёного дерби» уфимцы проведут ещё две домашние игры — с челябинским «Трактором» и екатеринбургским «Автомобилистом».