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4 Сентября , 11:54

Форум «Россия — спортивная держава» в Уфе посетят гости из 100 стран

Алина Грифина/Матч ТВ
Фото:Алина Грифина/Матч ТВ

В форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе ожидается участие более 100 стран. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме статс‑секретарь — заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

«Одна из наших задач — объединение всех стран, которые стремятся к деполитизации спорта. Мы видим, что происходит по многим направлениям в мировом спорте, и нас это не устраивает. Будем работать. Все направления тщательно прорабатываются. Форум — отправная точка для применения новых разработок и методик. И в этом году форум в Уфе не будет исключением, он даже задаст новый тон в этой работе. В 2024 году предполагается участие представителей более 100 стран», — цитирует Александра Никитина Матч ТВ.

В работе IX Восточного экономического форума во Владивостоке принимает участие министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Он представил коллегам презентацию форума «Россия — спортивная держава».

telegram-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова
Фото:telegram-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова

Добавим, вчера президент Владимир Путин пригласил на форум «Россия — спортивная держава» в Уфе делегацию из Монголии, где глава государства встретился с президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом.

Напомним, международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Уфе с 17 по 19 октября во Дворце борьбы, который открыли в городе 31 августа в день 450-летия столицы Башкирии. Церемония передачи штандарта форума от Пермского края состоялась 12 апреля в Москве в рамках международного конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе. Спорт», сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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