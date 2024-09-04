Форум «Россия — спортивная держава» в Уфе посетят гости из 100 стран

В форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе ожидается участие более 100 стран. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме статс‑секретарь — заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

«Одна из наших задач — объединение всех стран, которые стремятся к деполитизации спорта. Мы видим, что происходит по многим направлениям в мировом спорте, и нас это не устраивает. Будем работать. Все направления тщательно прорабатываются. Форум — отправная точка для применения новых разработок и методик. И в этом году форум в Уфе не будет исключением, он даже задаст новый тон в этой работе. В 2024 году предполагается участие представителей более 100 стран», — цитирует Александра Никитина Матч ТВ.

В работе IX Восточного экономического форума во Владивостоке принимает участие министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Он представил коллегам презентацию форума «Россия — спортивная держава».