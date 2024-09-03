Владимир Путин пригласил делегацию Монголии в Уфу

Президент Владимир Путин пригласил делегацию из Монголии приехать на форум «Россия — спортивная держава» в Уфе. Об этом глава государства сказал во время переговоров с президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом.

«Ждем монгольскую делегацию на международном форуме „Россия — спортивная держава“, который состоится в октябре в городе Уфе», — приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Напомним, международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в столице Башкирии в октябре этого года. Церемония передачи штандарта форума от Пермского края состоялась 12 апреля в Москве в рамках международного конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе. Спорт», сообщало информагентство «Башинформ».

Тогда Владимир Путин пригласил спортсменов всего мира поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава». Президент обратился с приветственной речью к участникам ХI Международного форума «Россия — спортивная держава».

«В предстоящем году состоится форум „Россия — спортивная держава“. По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан — Уфа. В 2024 году Уфа отметит своё 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием ещё одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России», — сказал Владимир Путин.

Добавим, форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в столичном Дворце борьбы, который открыли 31 августа в день 450-летия Уфы.