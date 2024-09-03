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3 Сентября , 14:21

Легкоатлет из Башкирии взял вторую «бронзу» Паралимпийских игр в Париже

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Легкоатлет из Башкирии Антон Кулятин стал бронзовым призёром Паралимпийских игр в Париже. Спортсмен замкнул тройку лидеров в забеге на 1500 км (3:44.94).

Всего на счету башкирских спортсменов три медали. Ранее Антон Кулятин стал третьим на дистанции 5000 метров, также «бронзу» в метании копья завоевала Анна Кулинич-Сорокина.

Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», республику в составе национальной команды на Паралимпиаде представляют пловцы Богдан Мозговой, Аделина Разетдинова (тренер Сергей Трухачёв) и Андрей Николаев (тренер Фаниль Кираев), легкоатлеты Антон Кулятин, Анна Кулинич-Сорокина, Елена Паутова (Андрей Сафронов — лидер, тренер Пётр Буйлов), теннисистка Елена Прокофьева (тренер Ольга Байракова).

Мировые спортивные соревнования в столице Франции стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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