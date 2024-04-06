В воскресенье, 7 апреля, футбольный клуб «Уфа» в матче 7-го тура LEON-Второй Лиги на стадионе «Нефтяник» примет ФК «Челябинск». Уфимская команда уже встречалась с соперниками из Челябинска. Игры проходили трижды в сезоне 2011-2012 гг. в рамках Второй лиги. По итогам этих матчей – две победы одержала «Уфа» и единожды уступила.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия летом 2024 года примет три этапа многодневной велогонки «Тур России».
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