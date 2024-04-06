В воскресенье, 7 апреля, футбольный клуб «Уфа» в матче 7-го тура LEON-Второй Лиги на стадионе «Нефтяник» примет ФК «Челябинск». Уфимская команда уже встречалась с соперниками из Челябинска. Игры проходили трижды в сезоне 2011-2012 гг. в рамках Второй лиги. По итогам этих матчей ­– две победы одержала «Уфа» и единожды уступила.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия летом 2024 года примет три этапа многодневной велогонки «Тур России».