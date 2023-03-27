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Вчера, 22:20

Чемпионом Башкирии по мини-футболу стала команда «Электрощит» из Сибая

пресс-служба футбольной команды «Электрощит»
Фото:пресс-служба футбольной команды «Электрощит»

В Уфе подвели итоги чемпионата Башкирии по мини-футболу. Как выяснило информагентство «Башинформ», в пятый раз подряд чемпионом республики стала команда из Сибая «Электрощит» под руководством Динара Суяргулова и Дениса Иванова, одержавший 13 побед в 14 играх. Лучшим бомбардиром с 24 мячами стал нападающий «Электрощита» Фидан Хабибуллин.

«Серебро» и «бронзу» впервые в истории своих клубов завоевали уфимский «КТС» и «Атлетик» из села Авдон, соответственно.

Заключительные матчи республиканского турнира состоялись на площадке спорткомплекса УГНТУ. Всего в высшей лиге чемпионата приняли участие восемь команд.

пресс-служба футбольной команды «Электрощит»
пресс-служба футбольной команды «Электрощит»
пресс-служба футбольной команды «Электрощит»
пресс-служба футбольной команды «Электрощит»
Фото:пресс-служба футбольной команды «Электрощит»

Впереди у победителей мини-футбольного сезона — выступление на всероссийском уровне. Как сообщили в пресс-службе «Электрощита», С 5 по 9 апреля в Уфе пройдёт зональный финал первенства страны среди команд Первой лиги. Башкирию представит «Электрощит». Турнир состоится на паркете столичного спорткомплекса 
«Приозёрный».

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Автор:Эдуард Кускарбеков
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