Чемпионом Башкирии по мини-футболу стала команда «Электрощит» из Сибая

В Уфе подвели итоги чемпионата Башкирии по мини-футболу. Как выяснило информагентство «Башинформ», в пятый раз подряд чемпионом республики стала команда из Сибая «Электрощит» под руководством Динара Суяргулова и Дениса Иванова, одержавший 13 побед в 14 играх. Лучшим бомбардиром с 24 мячами стал нападающий «Электрощита» Фидан Хабибуллин.

«Серебро» и «бронзу» впервые в истории своих клубов завоевали уфимский «КТС» и «Атлетик» из села Авдон, соответственно.

Заключительные матчи республиканского турнира состоялись на площадке спорткомплекса УГНТУ. Всего в высшей лиге чемпионата приняли участие восемь команд.