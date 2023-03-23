Библиотека для слепых Башкирии выпустила книгу о конных скачках и борьбе куреш

«Конноспортивная игра „Ылак уйыны“ и национальная борьба куреш вошли в программу народных и религиозных праздников, совершенствовались на протяжении веков и сохранились до сегодняшнего дня. Этим национальным видам спорта посвящено данное пособие. Традиционные башкирские силовые упражнения, игры и состязания являются частью национальной культуры, они зарождались столетиями и тесно связаны с материальным производством, военно-прикладными навыками. В физической культуре башкир нашли своё отражение их многовековые этнокультурные связи с другими народами», — говорит заместитель директора Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина Олег Кушнерук.

Добавим, тираж книги «Традиционные виды спорта» проходит процесс технической обработки и в ближайшее время поступит в фонд специальной библиотеки в городах республики.