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Сегодня, 13:01

Библиотека для слепых Башкирии выпустила книгу о конных скачках и борьбе куреш

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина
Фото:Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина

Библиотека для слепых Башкирии имени Макарима Тухватшина выпустила книгу, посвящённую традиционным видам спорта, сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе учреждения.

Рельефно-графическое пособие «Традиционные виды спорта» издано рельефно-точечным шрифтом Брайля для незрячих и укрупнённым для слабовидящих. В рельефной графике представлены игроки конноспортивной игры верхом на лошади и борцы куреш. По словам издателей, национальные виды спорта в Башкирии сохраняют в себе самобытность её народа, традиции и при должном развитии они могут стать серьезной составляющей для развития туризма в республике.

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина
Фото:Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина

«Конноспортивная игра „Ылак уйыны“ и национальная борьба куреш вошли в программу народных и религиозных праздников, совершенствовались на протяжении веков и сохранились до сегодняшнего дня. Этим национальным видам спорта посвящено данное пособие. Традиционные башкирские силовые упражнения, игры и состязания являются частью национальной культуры, они зарождались столетиями и тесно связаны с материальным производством, военно-прикладными навыками. В физической культуре башкир нашли своё отражение их многовековые этнокультурные связи с другими народами», — говорит заместитель директора Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима  Тухватшина Олег Кушнерук.

Добавим, тираж книги «Традиционные виды спорта» проходит процесс технической обработки и в ближайшее время поступит в фонд специальной библиотеки в городах республики.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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