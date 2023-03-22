В Уфе 25 марта в рамках акции «Час Земли» состоится забег с фонариками

В Уфе 25 марта состоится забег в рамках всемирной акции «Час Земли», сообщили информагентству «Башинформ» в минспорте республики. Напомним, в этот день всех жителей планеты призывают выключить свет и электроприборы и тем самым поддержать экологию.

Участников приглашают встретиться в 20.30 на Гостином дворе у главного входа. Маршрут забега пройдёт по парку Матросова и Софьюшкиной аллее до сада Салавата Юлаева и обратно.



Для участия в акции ограничений нет, справки не требуются. Но поскольку будет уже вечер, то актуально взять с собой фонарики, лучше налобные. Организаторы забега заверили, что пробежка пройдёт в комфортном темпе, с детьми.

Участие в забеге бесплатное, необходима регистрация по ссылке.