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Вчера, 15:31

В Уфе 25 марта в рамках акции «Час Земли» состоится забег с фонариками

архив ИА «Башинформ»/скриншот видео
Фото:архив ИА «Башинформ»/скриншот видео

В Уфе 25 марта состоится забег в рамках всемирной акции «Час Земли», сообщили информагентству «Башинформ» в минспорте республики. Напомним, в этот день всех жителей планеты призывают выключить свет и электроприборы и тем самым поддержать экологию.

Участников приглашают встретиться в 20.30 на Гостином дворе у главного входа. Маршрут забега пройдёт по парку Матросова и Софьюшкиной аллее до сада Салавата Юлаева и обратно.
 
Для участия в акции ограничений нет, справки не требуются. Но поскольку будет уже вечер, то актуально взять с собой фонарики, лучше налобные. Организаторы забега заверили, что пробежка пройдёт в комфортном темпе, с детьми.

Участие в забеге бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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