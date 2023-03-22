В бюджете Башкирии на поддержку олимпийцев и их тренеров заложили 135 млн рублей

Правительство Башкирии одобрило постановление о предоставлении государственных спортивных стипендий спортсменам-олимпийцам и их тренерам. Об этом информагентству «Башинформ» стало известно по итогам заседания, которое провёл премьер-министр республики Андрей Назаров.

Андрей Назаров отметил, что в России в стратегии развития физкультуры и спорта предусмотрены меры по социальной защите спортсменов и тренеров. В том числе, подчеркнул премьер-министр, необходимо усиливать адресность социальной помощи выдающимся спортсменам. На эти цели в бюджете Башкирии заложено более 135 млн рублей.

«В республике с 2019 года сформирована система отбора и поддержки талантливых спортсменов. Выплачиваются стипендии спортсменам до 18 лет — членам сборной республики. В текущем году число стипендиатов составляет 234 человека. Объем финансирования увеличился с 30 млн рублей до 35 млн рублей, — сказал Андрей Назаров.

Также в регионе за достигнутые спортивные результаты и для дальнейшего стимулирования спортивного мастерства и улучшения спортивных показателей спортсменам и их тренерам выплачивается материальное поощрение. По словам Андрея Назарова, в прошлом году произведено 1055 выплат на сумму более 75 млн рублей. Их получили спортсмены и их наставники за результаты на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских олимпийских играх, а также за призовые места на Европейских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы, Всемирной универсиаде и чемпионатах России.

В Башкирии продолжается поддержка талантливых спортсменов и тренеров, внёсших вклад в развитие спорта республики. Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», Глава Башкирии Радий Хабиров подписал в феврале этого года указ об учреждении государственных спортивных стипендий РБ. На выплату стипендий претендуют 53 спортсмена и 16 тренеров. Напомним, спортивные стипендии назначаются чемпионам в размере 30 тысяч рублей, обладателям серебряных наград — 25 тысяч рублей, бронзовых — 20 тысяч рублей. Тренерам — 50% от размера стипендии участника международных соревнований за один наивысший результат.

Министерство спорта разработало положение, касающееся социальных мер поддержки спортсменов-олимпийцев и их тренеров стипендиями. Андрей Назаров предложил одобрить проект постановления в представленной редакции.