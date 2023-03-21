Футболистка ЖФК «Уфа» выступит на турнире в Бангладеш в составе сборной России

Форвард женской футбольной команды «Уфа» Есения Кадынцева примет участие в турнире в Бангладеш в составе сборной России (U-16). Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Чемпионат федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет в рамках программы UEFA Assist стартовал в Дакке 20 марта и продлится до 28 марта. Российской сборной предстоит сразиться с соперницами из Бангладеш, Индии, Бутана и Непала.

В прошлом году юные футболистки из Уфы Есения и Ярослава Кадынцевы, а также Камилла Гирфанова вошли в состав женской юниорской сборной команды России по футболу, информировало информагентство «Башинформ». До этого они в составе сборной Башкирии приняли участие в финальном этапе первенства России и вошли в пятерку лучших.