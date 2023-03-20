ВК «Урал» уступил казанскому «Зениту» в трёх партиях

У «Урала» в Суперлиге дебютировал воспитанник системы Артур Гараев. Он отметил, что команда сыграла неплохо, но многое не получилось.

«Дебютировать очень волнительно, было тревожно выходить на площадку против таких именитых игроков, но команда меня очень сильно поддержала. Считаю, есть к чему стремиться», — добавил Артур Гараев.