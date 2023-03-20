ВК «Урал» уступил казанскому «Зениту» в трёх партиях

Накануне в Уфе волейболисты «Урала» уступили казанскому «Зениту» в трёх партиях 0:3 (18:25, 12:25, 20:25). Матч состоялся в рамках 29-го тура PARI Суперлиги.
Самым результативным игроком встречи стал доигровщик уфимского клуба Сергей Никитин, набравший 13 очков. У гостей 11 очков набрал Михаил Лабинский.
«Тяжёлая игра, многое не получилось у ребят. Волнение, куча своих ненужных ошибок. С другой стороны, могу сказать, мы играли с грандом российского волейбола. Есть над чем работать, готовимся дальше к плей-офф», — прокомментировал игру главный тренер «Урала» Антон Малышев.
У «Урала» в Суперлиге дебютировал воспитанник системы Артур Гараев. Он отметил, что команда сыграла неплохо, но многое не получилось.
«Дебютировать очень волнительно, было тревожно выходить на площадку против таких именитых игроков, но команда меня очень сильно поддержала. Считаю, есть к чему стремиться», — добавил Артур Гараев.
Матч стал благотворительным, все вырученные деньги с продажи билетов пойдут на нужды Уфимского хосписа.
Напомним, волейбольный клуб «Урал» в 28-м туре Суперлиги уступил «Локомотиву» в выездной встрече. И проиграл московскому «Динамо» на домашней площадке в матче 27-го тура чемпионата России, сообщало информагентство «Башинформ».