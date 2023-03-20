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Вчера, 19:29

«Адмирал» нанёс первое поражение «Ак Барсу» во втором раунде Кубка Гагарина

Валерий шахов
Фото:Валерий шахов

ХК «Адмирал» продолжает удивлять. Сегодня, 20 марта, владивостокцы провели третий матч Кубка Гагарина между с казанским «Ак Барсом» и одержали, а точнее вырвали победу у соперника.

На протяжении основного времени ни одна из команд не забила друг другу голы. Единственную шайбу в ворота гостей в дополнительном времени забросил защитник Евгений Лисовец. Встреча закончилась со счётом 1:0. Однако счёт в серии 2:1 в пользу «Ак Барса». Предыдущие две игры команды провели 16 марта (3:2) и 18 марта (2:1).

Напомним, ХК «Салават Юлаев» 11 марта во Владивостоке потерпел поражение в матче с «Адмиралом» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, сообщало информагентство «Башинформ». А владивостокцы впервые в истории вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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