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Вчера, 21:01

В Уфе пройдет первенство России по спортивной гимнастике среди юношей и девушек

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

В Уфе на базе центра гимнастики Светланы Хоркиной (ул. Авроры, 12) с 27 марта по 2 апреля пройдёт первенство России по спортивной гимнастике среди юношей (12-13 лет) и девушек (11-12 лет). Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минспорта РБ, в борьбе за 12 комплектов наград и звание сильнейшего примут участие 96 гимнастов из десяти субъектов страны, представители 42 городов России.

Соревнования пройдут как в личном многоборье, так и в отдельных дисциплинах: вольные упражнения, кольца, конь, опорный прыжок, брусья и перекладина у юношей; опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения у девушек.

Жителей республики приглашают посетить первенство России и поболеть за наших спортсменов, а также встретиться с почётными гостями соревнований.

«6+»

Автор:Дарья Субботина
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