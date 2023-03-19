Спортсмены из Башкирии стали призерами первенства России по бадминтону

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 марта прошло личное первенство России по бадминтону среди юниоров до 19 лет. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минспорта РБ, спортсмены из Башкирии Идель Давлетбаев (Межгорье) и Галина Мезенцева (Уфа) стали призерами соревнований.



Идель Давлетбаев завоевал серебряную медаль в мужском парном разряде. Спортсмен также выполнил требования и условия для присвоения звания мастера спорта России по бадминтону. Галина Мезенцева выступала только в двух парных разрядах из-за травмы, и в одном из них завоевала бронзовую медаль в смешанном парном разряде.