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Вчера, 19:21

Спортсмены из Башкирии стали призерами первенства России по бадминтону

минстпорта РБ
Фото:минстпорта РБ

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 марта прошло личное первенство России по бадминтону среди юниоров до 19 лет. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минспорта РБ, спортсмены из Башкирии Идель Давлетбаев (Межгорье) и Галина Мезенцева (Уфа) стали призерами соревнований.

Идель Давлетбаев завоевал серебряную медаль в мужском парном разряде. Спортсмен также выполнил требования и условия для присвоения звания мастера спорта России по бадминтону. Галина Мезенцева выступала только в двух парных разрядах из-за травмы, и в одном из них завоевала бронзовую медаль в смешанном парном разряде.

Автор:Дарья Субботина
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