Фехтовальщики Башкирии завоевали «бронзу» на соревнованиях в Татарстане

Фехтовальщики из Башкортостана взяли бронзовые награды в Татарстане. Как сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики, в Казани завершился традиционный Всероссийский турнир «Весенняя капель» памяти заслуженного тренера СССР Владимира Житлова.

В личном первенстве среди юношей, 2008–2010 года рождения, спортсмен из Башкирии Радмир Сарваров занял второе место.

В командном зачете юные шпажисты Башкортостана среди 42 команд заняли третье место.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что фехтовальщицы Башкирии завоевали «золото» на первенстве ПФО в Казани.