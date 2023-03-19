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Вчера, 23:15

Фехтовальщики Башкирии завоевали «бронзу» на соревнованиях в Татарстане

Минспорта РБ
Фото:Минспорта РБ

Фехтовальщики из Башкортостана взяли бронзовые награды в Татарстане. Как сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики, в Казани завершился традиционный Всероссийский турнир «Весенняя капель» памяти заслуженного тренера СССР Владимира Житлова.

В личном первенстве среди юношей, 2008–2010 года рождения, спортсмен из Башкирии Радмир Сарваров занял второе место.

В командном зачете юные шпажисты Башкортостана среди 42 команд заняли третье место.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что фехтовальщицы Башкирии завоевали «золото» на первенстве ПФО в Казани.

Минспорта РБ
Фото:Минспорта РБ
Автор:Дарья Субботина
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