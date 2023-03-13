Уфимец Семён Елистратов завоевал золотую медаль на чемпионате России по шорт-треку. Турнир принимала столица Башкирии. В течение нескольких дней лучшие спортсмены России разыграли комплекты наград на отдельных дистанциях и в эстафете.

Лучшим среди башкирских шорт-трекистов стал Семён Елистратов. Олимпийский чемпион показал лучший результат на дистанции 1500 метров (2.11,786 секунды)

Напомним, в Башкирии чемпионат России состоялся во второй раз. В 2016 году он проходил в Стерлитамаке.

Добавим, ранее Семён Елистратов показал отличные результаты в финале Кубка России по шорт-треку в Рыбинске. На дистанции 1500 метров и 3000 метров уфимец занял 1 место, на дистанции 500 метров — 3 место, 1000 метров — 2 место, сообщало информагентство «Башинформ».