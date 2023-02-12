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Сегодня, 19:49

Уфимец Семен Елистратов стал чемпионом Кубка России по шорт-треку

телеграм-канал министра спорта Башкирии Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта Башкирии Руслана Хабибова

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов 12 февраля в своем телеграм-канале сообщил о победе уфимского спортсмена Семена Елистратова в финале Кубка России по шорт-треку.

«В Рыбинске завершился финал Кубка России по шорт-треку. Семён Елистратов стал победителем финала Кубка России! Поздравляю Семена с высоким результатом и красивыми заездами! Безусловно, важная победа в год столетия министерства спорта республики», - написал глава ведомства.

На дистанции 1500 метров и 3000 метров Семен занял 1 место. На дистанции 500 метров - 3 место, 1000 метров - 2 место.

телеграм-канал министра спорта Башкирии Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта Башкирии Руслана Хабибова
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