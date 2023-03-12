В Уфе прошел последний в этом сезоне лыжный марафон

12 марта на территории спорткомплекса «Биатлон» в 38-й раз состоялся уфимский лыжный марафон. Помимо «полтинника», спортсмены соревновались на дистанциях на 5, 10 и 30 километров. А совсем юные лыжники преодолевали 50, 100, 400 метров и 1 километр.

​Как подчеркнул начальник городского управления по физической культуре и спорту Егор Сорокин, в этом году на старт соревнований вышли 700 спортсменов самых разных возрастов. А благодаря тому, что мероприятие проходит в составе серии​ лыжных​ марафонов​ RussiaLoppet, оно привлекает внимание сильнейших лыжников из многих регионов России.

По итогам соревнований победителем в гонке на 50 километров среди мужчин стал Дмитрий Баграшов из Ижевска, второе место – у Андрея Бабичева из Переславля, а замкнул тройку сильнейших уфимец Андрей Филиппов.

Среди женщин финишный створ первой преодолела Оксана Яковлева из Ярославля, «серебро» – у Наталии Бабчиной из Уфы.

Абсолютным чемпионом на дистанции 30 километров среди мужчин стал Александр Рудаков из Челябинска, среди женщин первое место завоевала Елена Мицан из Магнитогорска.

Все участники получили фирменный стартовый пакет с памятными сувенирами на зимнюю тематику. На финише лыжников ждали заслуженная медаль и горячий обед.