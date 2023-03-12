БК «Уфимец» сыграет в Уфе в плей-офф с сильнейшими соперниками России

Капитан «Уфимца» Денис Рамазанов в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» рассказал, как готовится команда.

«Сейчас мы активно занимаемся подготовкой к сложнейшей серии, от неё зависит путёвка на „Финал восьми“, у нас просто нет другого выбора, кроме как побеждать. Мы тренируемся два раза в день, чередуя работу на площадке, тренажёрный зал и бассейн. Мы понимаем важность данной домашней серии, поэтому тщательно разбираем комбинации соперника с тренером, продумываем нашу игру на несколько шагов вперед. С „Военмехом“ мы уже встречались на выезде, тот матч наши болельщики запомнили особой напряжённостью, однако мы сделали выводы и разобрали наши ошибки. „Тверь-Политех“ для нас новый соперник, но мы знаем особенности этой команды, поэтому ни в коем случае не расслабляемся. Очень ждём наших болельщиков на трибунах, без них нам будет тяжело», — сказал Денис Рамазанов.

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