БК «Уфимец» сыграет в Уфе в плей-офф с сильнейшими соперниками России

Баскетбольный клуб «Уфимец» готовится к играм плей-офф с сильнейшими командами России. Серия матчей в квалификационном туре Студлиги РЖД пройдёт на паркете Башкирского государственного аграрного университета 14 и 15 марта.
Уфимским баскетболистам в первый день предстоит сразиться с командой Твери «Тверь-Политех». В этот же день сыграют «Военмех» (Санкт-Петербург) и «КубГТУ» (Краснодар).
Капитан «Уфимца» Денис Рамазанов в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» рассказал, как готовится команда.
«Сейчас мы активно занимаемся подготовкой к сложнейшей серии, от неё зависит путёвка на „Финал восьми“, у нас просто нет другого выбора, кроме как побеждать. Мы тренируемся два раза в день, чередуя работу на площадке, тренажёрный зал и бассейн. Мы понимаем важность данной домашней серии, поэтому тщательно разбираем комбинации соперника с тренером, продумываем нашу игру на несколько шагов вперед. С „Военмехом“ мы уже встречались на выезде, тот матч наши болельщики запомнили особой напряжённостью, однако мы сделали выводы и разобрали наши ошибки. „Тверь-Политех“ для нас новый соперник, но мы знаем особенности этой команды, поэтому ни в коем случае не расслабляемся. Очень ждём наших болельщиков на трибунах, без них нам будет тяжело», — сказал Денис Рамазанов.