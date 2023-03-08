Green Heart: прекрасная грань ХК «Салават Юлаев»

Рассказывая о группе поддержки, Гузель Исмагилова отметила, что Green Heart это не танцевальный коллектив, хотя при отборе учитывается именно опыт в танцах.

«Понятно, что девушка по своей природе пластичная, гибкая. Но не все способны выразить эти качества грамотно. Поэтому на кастинге мы обращаем особое внимание на то, как потенциальный кандидат умеет преподнести себя. Соискательницам объясняем, что у нас профессиональный коллектив, а хоккей — это шоу и оно должно проходить безупречно, поскольку на трибунах сидят большей частью мужчины», — рассказала наставница «ледовых девушек».

Полина Молчанова выступает в группе с 2012 года. Она призналась, что выбрала эту стезю из-за большой любви к танцам, которыми занимается с семи лет. А вот хоккей девушка поначалу не понимала. Отношение к этому виду спорта у неё начало меняться, когда «Салават Юлаев» в 2008 году под руководством Сергея Михалёва стал чемпионом России. Кроме того, о «юлаевцах», чемпионатах, форвардах и голкиперах много рассказывал её друг.