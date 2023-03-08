Green Heart: прекрасная грань ХК «Салават Юлаев»

Чирлидерши давно стали неотъемлемой частью хоккейных клубов, а спортивные встречи соперников переросли в шоу. Однако зрелищности, которую девушки представляют зрителям на трибунах, предшествует ежедневные тренировки и колоссальные затраты энергии. Об этом накануне международного женского дня в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» рассказали участницы группы поддержки ХК «Салават Юлаев» Green Heart.
В репетиционном зале Green Heart девушки как раз готовились к одному из матчей плей-офф. «Салавату Юлаеву» предстояла встреча с «Адмиралом» из Владивостока.
В группе поддержки Green Heart 25 девушек. Они выступают на трибунах между секторами, на льду, также они работают в фойе «Уфа-Арены». Руководит ими Гузель Исмагилова. В своё время она сама выступала на трибунах и видела, как «Салават Юлаев» завоёвывал чемпионские титулы в 2008 и 2011 годах. В 2012 году девушка вошла в штат клуба и сейчас работает в «Уфа-Арене» специалистом по проведению мероприятий.
«Зрители болеют за „Салават Юлаев“, размахивая транспарантами. Их тоже рисуют наши девочки. Болельщики говорят, что хотели бы передать игрокам во время матча, а художницы переносят их мысли на бумагу. И, судя по эмоциям, которые выхватывает телеоператор и транслирует их в медиа-куб, любители хоккея счастливы», — говорит Гузель Исмагилова.
Рассказывая о группе поддержки, Гузель Исмагилова отметила, что Green Heart это не танцевальный коллектив, хотя при отборе учитывается именно опыт в танцах.
«Понятно, что девушка по своей природе пластичная, гибкая. Но не все способны выразить эти качества грамотно. Поэтому на кастинге мы обращаем особое внимание на то, как потенциальный кандидат умеет преподнести себя. Соискательницам объясняем, что у нас профессиональный коллектив, а хоккей — это шоу и оно должно проходить безупречно, поскольку на трибунах сидят большей частью мужчины», — рассказала наставница «ледовых девушек».
Полина Молчанова выступает в группе с 2012 года. Она призналась, что выбрала эту стезю из-за большой любви к танцам, которыми занимается с семи лет. А вот хоккей девушка поначалу не понимала. Отношение к этому виду спорта у неё начало меняться, когда «Салават Юлаев» в 2008 году под руководством Сергея Михалёва стал чемпионом России. Кроме того, о «юлаевцах», чемпионатах, форвардах и голкиперах много рассказывал её друг.
«Сначала я удивлялась, как можно столько кричать и выплёскивать килотонны энергии. Потом втянулась и теперь хоккей занимает в моей жизни особенное место. На льду царит атмосфера праздника, огромный эгрегор радости, предвкушения победы», — говорит Полина.
Полина рассказала, что она с коллегами тренируется несколько дней в неделю. Им приходится выкладываться, не меньше, чем самим игрокам «Салавата Юлаева». Им приходится оттачивать движения. Однако важен и психологический настрой.
«Нервная система девушек должна быть устойчива. Во время матча зрители могут ходить, а мы в это время работаем руками, бёдрами и можем не заметить людей. Но наши болельщики самые воспитанные. Разве что могут попенять, что не очень красиво танцевали вот и „СЮ“ и проиграл. Понимаем, что шутят, но всё равно сигнал, что надо стараться ещё больше», — отметила Полина.
Каждое лето в Уфе проходит кастинг. Желающих вступить в команду Green Heart немало. Полина предупреждает, что девушек видят руководитель группы и хореограф, а также смотрят хоккеисты и фан-группа. Но тушеваться не надо. Наставники научат правильно двигаться, раскрепощаться и преодолевать нерешительность перед большой аудиторией.
Полина Фомина влюбилась в хоккей в 2011 году, когда «Салават Юлаев» стал обладателем Кубка Гагарина. Её родные давно болеют за уфимских хоккеистов. В Green Heart она попала в 2016 году. Её амплуа — ice girls, то есть выступает на льду.
«До сих пор помню эмоции болельщиков, скандировавших на улицах „Салават — чемпион!“, которые оставили в моём сердце неизгладимые впечатления. В нашей семье всегда царила болельщицкая культура. Родители, бабушка и дедушка болеют за „юлаевцев“, братишка занимался хоккеем. Когда объявили кастинг, сразу пришла в клуб. Когда начала выступать в поддержке, убедилась в том, что „Салават Юлаев“ достойно идёт к победе. Надеюсь, что и мы принимаем участие в этом, вдохновляем команду», — говорит Полина.
Полина получила высшее образование и работает маркетологом в медицинской сфере. Но при этом она не планирует расставаться со своим хобби.
«Каждый раз в конце сезона я задумываюсь: может быть, пора остановиться. Но как только наступает новый хоккейный год, я вновь покупаю коньки, и приступаю к тренировкам. В любом случае, когда закончу карьеру ice girls, с хоккеем не расстанусь, перейду на трибуны как зритель», — сказала Полина.
А вот Светлана Селиванова уже точно выступает в Green Heart последний сезон. У девушки очень плотный график. Светлана — научный сотрудник в академии наук. Ко всему прочему она участница шоу-балета.
«Я всегда готова поддержать начинающих коллег по группе и поделиться с ними советом и опытом. Будущим участницам Green Heart хотела бы пожелать быть целеустремлённой и понимать, что они немаловажная часть игрового процесса. Мы в центре внимания и самая прекрасная грань „Салават Юлаева“. Самое главное в нашей работе — это нести зрителям радость и восторг от хоккейного матча. Мы все одна большая семья и нам есть к чему стремиться. „Салават Юлаев“ на пути к Кубку Гагарина. Надеюсь, что трофей КХЛ будет наш», — сказала Светлана.