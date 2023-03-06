На территории СОК «Биатлон» пройдёт 38-й Уфимский лыжный марафон

На территории СОК «Биатлон» 12 марта пройдёт 38-й Уфимский лыжный марафон.

Участие в лыжном марафоне примет более 600 спортсменов и любителей зимних видов спорта со всей России. Всех ждет широкая, отлично подготовленная трасса и праздничная атмосфера.

Каждый желающий может выбрать дистанцию по силам и пробежать на лыжах свободным стилем 5 км, 10 км, 30 км или 50 км (для взрослых) или 50 м, 100 м, 400 м и 1 км (для юных спортсменов).

Все участники получат фирменный стартовый пакет с памятными сувенирами на зимнюю тематику, на финише лыжников ждет заслуженная медаль и горячий обед.

За ходом лыжной гонки зрители смогут наблюдать с удобных точек на трибунах, болельщиков ждет развлекательная программа, теплый шатер и активности от партнеров мероприятия.

Зарегистрироваться и приобрести слот на лыжный марафон можно по ссылке. Льготное участие в мероприятии предусмотрено для лиц с ОВЗ, несовершеннолетних, пенсионеров и ветеранов боевых действий.

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