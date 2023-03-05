В Салавате на турнире по самбо напомнили об участии в нём президента Владимира Путина 50 лет назад

Пятьдесят лет назад в Салавате в турнире самбо принимал участие президент России Владимир Путин. Об этом накануне напомнил доцент кафедры физического воспитания Уфимского университета науки и технологии, преподаватель самбо и дзюдо, участник Всесоюзного чемпионата СССР по самбо Николай Филиппов. Ветеран спорта рассказал что он сам именно в Салавате получил звание мастера спорта СССР.

«В Салавате всегда была хорошая спортивная площадка, впрочем, как и на сегодняшний день. 50 лет назад на этих же соревнованиях участвовал наш Президент России, Владимир Владимирович Путин. По сей день глава государства с теплом вспоминает Салават и тот самый Всесоюзный чемпионат СССР по самбо», — сказал Николай Филиппов.

Напомним, вчера в Салавате состоялся Всероссийский турнир по самбо. Состязания единоборцев приурочили к 50-летию Всесоюзного чемпионата по этому виду борьбы под эгидой ДСО профсоюзов СССР в 1973 году, проходившего также в Салавате, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики.

В борьбе за звание сильнейших выступили более 130 спортсменов 2007–2009 годов рождения из Башкирии и других российских регионов.

Организатором турнира стал депутат Госсобрания Башкирии, президент спортивного клуба «Геркулес», мастер спорта по самбо и дзюдо, чемпион России по борьбе на поясах Антон Матрёнин.

«У юных спортсменов формируется фундамент, та площадка, с которой в жизни они будут взлетать. Если вы научитесь побеждать здесь, на ковре, вы будете побеждать и в жизни. Необходимо тренироваться каждый день и быть лучшей версией себя», — подчеркнул Антон Матрёнин.