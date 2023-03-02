В Уфе начался детский волейбольный турнир «Лига Башкирии — дети»

Сегодня, 2 марта, в Уфе начались республиканские соревнования «Лига Башкирии — дети». Турнир пройдёт по программе развития детского волейбола в республике «Дети — энергия Башкортостана» на 2022–2025 годы, выяснило информагентство «Башинформ» из сообщения вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова в его телеграм-канале.

В соревнованиях примут участие ученики 7-8 классов уфимских школ. Вице-премьер Ирек Сагитов заверил, что в будущем в соревнованиях примут участие школьники со всей республики.

«Очень важно и здорово, что соревнование даст возможность проявить себя для многих талантливых и увлеченных волейболом ребят. Не сомневаюсь, что предстоящий турнир пройдёт на высочайшем уровне, станет настоящим праздником для юных спортсменов, в значительной степени будет способствовать пропаганде спорта и здорового образа жизни, укреплению спортивного авторитета Республики Башкортостан», — написал Ирек Сагитов.