В Башкирии пройдет Всероссийский турнир по самбо

4 марта в городе Салавате пройдет Всероссийский турнир по самбо. Он приурочен к 50-летию Всесоюзного чемпионата по этому виду борьбы под эгидой ДСО профсоюзов СССР в 1973 году, проходившего также в Салавате.

В борьбе за звание сильнейших выступят более 130 спортсменов 2007–2009 годов рождения. Помимо представителей Башкирии, на участие в турнире заявились самбисты из Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Пермского края.

Напомним, одним из участников Всесоюзного чемпионата 1973 года был и молодой спортсмен из Ленинграда Владимир Путин. О событиях тех дней Президент с теплотой вспоминал в разговоре с Главой Башкирии Радием Хабировым. Владимир Путин тогда был воспитанником знаменитого тренера Анатолия Рахлина.

Кстати, предстоящий Всероссийский турнир по самбо пройдет в том же дворце спорта «Нефтехимик», что и в 1973 году.