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Вчера, 16:10

Уфимский клуб «Толпар» открыл в РДКБ шахматные классы

СК «Толпар»
Фото:СК «Толпар»

Уфимский шахматный клуб «Толпар» принял участие в оснащении шахматного класса в госпитальной школе республиканской детской клинической больницы. Проект приурочен к 100-летию минспорта Башкирии.

Юные пациенты медучреждения могут сыграть в шахматы в различных отделениях РДКБ.  Для этого «Толпар» передал больнице шахматные игровые комплекты. Кроме этого, достигнута договоренность, что в РДКБ будут организованы уроки шахмат. Их станет вести педагог высшей категории Луиза Ахтямова.

«В медучреждении созданы великолепные условия для лечения детей. Но юным пациентам необходимо заполнить свободное от лечения время. Клуб и юные шахматисты, занимающиеся у нас, решили помочь ребятам не просто скрасить досуг, но и заняться через игру в шахматы творческим развитием», — сказал информагентству «Башинформ» директор СК «Толпар» Амир Даукаев.

СК «Толпар»
СК «Толпар»
Фото:СК «Толпар»
Автор:Эдуард Кускарбеков
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