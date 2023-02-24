В Башкирии состоится массовый волейбольный турнир среди школьных команд

В Башкирии состоится массовый волейбольный турнир «Школьная лига» среди детей, сообщили информагентству «Башинформ» в федерации волейбола республики. В соревнованиях примут участие не воспитанники детских спортивных школ, а ученики общеобразовательных организаций региона.

В 2022 году главный трофей и путёвку на всероссийский этап турнира разыграли более 700 детских команд. В этом году планируется увеличить количество участников. По итогам турнира юным спортсменам подарили более 600 профессиональных мячей, волейбольные сетки, антенны и карманы для них, а также тележки для мячей — в дальнейшем это поможет юным спортсменам совершенствовать свое мастерство.

Исполнительный директор федерации волейбола Башкирии Сергей Кирпичников отметил, что предстоящий турнир пройдёт ещё ярче, чем предыдущий.

«Совместно с Министерством спорта было принято решение, что турнир „Школьная волейбольная лига“ в Республике Башкортостан продолжит свое существование. Первый турнир в истории прошёл успешно, мы увидели счастливые лица детей с разных уголков Башкирии, которые выходили на спортивную площадку. Финал в центре спортивной подготовки стал украшением всего турнира. Конечно, „Школьная волейбольная лига“ должна развиваться. Надеемся, что предстоящий турнир получится ещё ярче и масштабнее», — сказал Сергей Кирпичников.

Добавим, турнир пройдёт при поддержке министерства спорта Башкирии, который выделил федерации волейбола республики грант на его проведение. Школьный этап стартует в марте 2023 года.

Основная цель проекта — сделать волейбол самым массовым видом спорта, заинтересовать детей волейболом со школьной скамьи и создать условия для развития данного спорта в общеобразовательных организациях региона.

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