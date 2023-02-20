В Уфе начались финальные матчи «КЭС-БАСКЕТ» 2022/23»

Сегодня, 20 февраля, в Уфе начались финальные соревнования школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 2022/23». В Федерации баскетбола республики информагентству «Башинформ» сообщили, что полуфинальные матчи пройдут в республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 1, где будут определены соискатели путёвок в федеральный этап ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». В них примут участие женские команды «Орион» (Бирск), «Буревестник» (Чекмагуш), «Бригантина» (Янаул), «Горка» (Красная Горка). Соперниками среди юношей станут «Шторм» (Баймак), «BEASTS» (Павловка), «РИЛИ» (Уфа) — «Спартак» (Николо-Берёзовка).

Во вторник, 21 февраля, в центре спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой состоятся финальные встречи за первые места. В них примут участие мужские и женские команды. Две лучшие из них представят Башкирию в марте в турнире Приволжского федерального округа.

Любители баскетбола кроме зрелищных матчей смогут принять участие в конкурсах для болельщиков, увидеть «Матч друзей», поприветствовать олимпийскую чемпионку Барселоны-1992 Светлану Антипову.

Добавим, чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» проводится в рамках гранта Главы Башкирии при поддержке фонда содействия гражданскому обществу РБ.

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