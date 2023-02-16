В столице Башкортостана пройдут решающие этапы командного чемпионата России по ледовому спидвею

В предстоящие выходные, 18-19 февраля, на уфимском стадионе «Строитель» пройдут пятый и шестой этапы чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. Действующий чемпион и лидер нынешнего чемпионата «Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова принимает тольяттинскую «Мега-Ладу», ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области, шадринское «Торпедо-ШААЗ» и кумертауский «Вымпел».

После двух первых этапов, состоявшихся в Каменске-Уральском еще в декабре, «Башкортостан» и «Мега-Лада» делили лидерство, набрав по 10 зачетных очков. После третьего и четвертого этапов, прошедших в Тольятти в конце января, «Башкортостан» решительно выдвинулся вперед. У него 22 очка, у тольяттинцев, дважды занявших второе место — 16.

В минувшие выходные завершился личный чемпионат России, в котором Уфа завоевала «золото» и «серебро», а Тольятти — только «бронзу». Естественно, что главные конкуренты сделают все, чтобы реабилитировать себя в глазах болельщиков и спонсоров, и дадут на уфимском льду хозяевам настоящий бой.

Не будут секундантами и гонщики Каменска-Уральского и Шадринска, которые способны внести существенные коррективы в расстановку сил между главными претендентами на чемпионский титул. Тем более что они ведут между собой не менее ожесточенную борьбу за бронзовые медали. Пока впереди «Торпедо-ШААЗ» — 11 очков, у ЦТВС-ДОСААФ СО на два очка меньше.

Все команды выставили свои боевые составы. А это значит, что на уфимский лед выйдут гонщики, занявшие первые 11 мест в личном чемпионате России: Никита Богданов и Динар Валеев (оба — Уфа), Игорь Кононов и Даниил Иванов (оба — Тольятти), Дмитрий Солянников (Шадринск), Никита Толокнов (Тольятти), Василий Несытых (Уфа), Матвей Волков (Шадринск), Дмитрий Хомицевич и Владимир Фадеев (оба — Каменск-Уральский), Артем Бурмистров (Шадринск).

Кроме того, любителей мотогонок на льду ждет сюрприз от лучшего ледового гонщика всех времен уфимца Николая Красникова.

Начало соревнований оба дня в 14 часов.