В Башкирии начались матчи всероссийских финальных соревнований «Золотая шайба»

В Салавате и Ишимбае начались матчи Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В играх принимают участие юные спортсмены из сельских команд 2008-2009 года рождения.

Всего на турнир съехались 16 команд со всей страны. Башкирию представит команда «Кристалл» из Кушнаренковского района.

В «Золотой шайбе» заявлены не только мужские, но и женские команды.

Завершатся соревнования 12 февраля.

В 2022 году на всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» честь Башкирии отстаивали две хоккейные команды — «Кристалл» из Кушнаренковского района, а также «Ястребы» из Чекмагушевского района, сообщало информагентство «Башинформ». Напомним, титул чемпиона достался чекмагушевским хоккеистам.

Добавим, осенью прошлого года министерство спорта Башкирии подписало с континентальной детской хоккейной лигой «Золотая шайба» соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Подписание документа состоялось на Х Международном форуме «Россия — спортивная держава».