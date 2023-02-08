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Сегодня, 11:04

В Башкирии начались матчи всероссийских финальных соревнований «Золотая шайба»

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Салавате и Ишимбае начались матчи Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В играх принимают участие юные спортсмены из сельских команд 2008-2009 года рождения.

Всего на турнир съехались 16 команд со всей страны. Башкирию представит команда «Кристалл» из Кушнаренковского района.

В «Золотой шайбе» заявлены не только мужские, но и женские команды. 

Завершатся соревнования 12 февраля.

В 2022 году на всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» честь Башкирии отстаивали две хоккейные команды — «Кристалл» из Кушнаренковского района, а также «Ястребы» из Чекмагушевского района, сообщало информагентство «Башинформ». Напомним, титул чемпиона достался чекмагушевским хоккеистам.

Добавим, осенью прошлого года министерство спорта Башкирии подписало с континентальной детской хоккейной лигой «Золотая шайба» соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Подписание документа состоялось на Х Международном форуме «Россия — спортивная держава».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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