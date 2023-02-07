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Сегодня, 11:59

В Уфе начался чемпионат России по греко-римской борьбе

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня, 7 февраля, в Уфе начинается чемпионат России по греко-римской борьбе. Торжественное открытие чемпионата состоится в 17.00.

В первый день турнира на ковёр выйдут борцы в весовых категориях до 60, 63, 77, 87 и 97 кг.

Чемпионат пройдёт в столице Башкирии в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. За звание чемпиона планируют побороться 12 спортсменов республики. Башкирию на чемпионате представят воспитанник Белорецкой школы, мастер спорта международного класса Саид-Хусейн Бакаев, воспитанник уфимской школы, мастер спорта Нохчо Лабазанов, мастер спорта международного класса, призёр чемпионата России, победитель первенства мира и Европы Ислам Опиев. Также в составе сборной на борцовский ковёр выйдут Максим Криницин, Аркадий Арикян, Александр Чегодаев, Фанис Валитов, Данила Назаров, Алан Амриев, Эрик Шамилов, Басхан Саидов и Адлан Амриев.

Турнир завершится 9 февраля.

С программой чемпионата по греко-римской борьбе можно ознакомиться на сайте Федерации спортивной борьбы России, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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